SWR 03:05 bis 03:35 Comedy Freunde in der Mäulesmühle präsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann D 2016 Stereo 16:9 HDTV Albin (Albin Braig) wälzt mit seinem Chef Karle (Karlheinz Hartmann) Paarungsprobleme, die zunächst für Karle keine sind, aber bei Vertiefung im Gespräch wird ihm doch klar, wo die Probleme liegen. Dass dies nicht ohne skurrile Argumente abgehen kann, garantieren die beiden und wieder einmal löst das Lachen die Probleme. Mit René Sydow hat die Sendung einen neuen Freund gewonnen. Scharfsinnig und humorig betrachtet er die heutige Gesellschaft, die wohl ohne Therapeut nicht mehr auskommt. Ein junger Künstler, der über das Filmemachen zum Kabarett gekommen ist. Ein altbekanntes Paar sind Udo Zepezauer und Miriam Woggon, die aus ihrem Programm "Lebenslang" eine Szene spielen. Dass diese Partnerschaft schwierig ist, liegt schon an der verschiedenen Abstammung der beiden. Sie aus dem hohen Norden, er aus dem Schwabenland. Aber sie bieten dafür und als Paartherapeuten für Eheprobleme Lösungen an. Ungewöhnlich, aber die Lachmuskeln werden zu tun haben. Moderation: Albin Braig, Karlheinz Hartmann Gäste: Gäste: Renè Sydow, Mirjam Woggon, Udo Zepezauer Originaltitel: Freunde in der Mäulesmühle