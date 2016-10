SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Im ältesten Nationalpark der Alpen / Tagesthema: Zusätzliche Altersvorsorge bei der Rentenversicherung / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Bürgerkoffer / Abenteuer Haushalt - Besser kochen Brezelknödel mit Weinbergkäse und Kürbis / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute: Voller Einsatz D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Im ältesten Nationalpark der Alpen Ganz im Osten der Schweiz liegt der einzige Schweizer Nationalpark. Er umfasst etwa 170 Quadratkilometer und wurde bereits 1914 gegründet. Damit ist er der älteste Nationalpark der Alpen. Und er erstrahlt im Herbst in einer wahren Farbenpracht. Tagesthema: Zusätzliche Altersvorsorge bei der Rentenversicherung Mit Matthias Marten, Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg Arbeitnehmer sind es gewohnt, dass die Beiträge zur eigenen Sozialversicherung automatisch vom Gehalt abgeführt werden. Das gilt auch für die Rentenbeiträge - irgendwann wird dann daraus mal eine Rente. Heute geht es in Kaffee oder Tee darum, was man freiwillig in die staatliche und private Rente einzahlen kann und sollte, denn es ist absehbar, dass zukünftige Rentner nicht mehr ohne Weiteres nur von ihrer "normalen" staatlichen Arbeits-Rente leben können. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Bürgerkoffer Alte Menschen und Menschen mit Behinderungen haben oft noch Probleme über die wir gar nicht nachdenken. Zum Beispiel wenn ein Behördengang ansteht. Mit dem Rollator zum Einwohnermeldeamt, weil der Ausweis abgelaufen ist, das ist mehr als mühsam. Die Stadt Bonndorf im Schwarzwald hat sich deshalb was einfallen lassen. Den landesweit ersten "Bürger-Koffer". Nach dem Vorbild "Essen auf Rädern" testen sie jetzt das "Rathaus auf Rädern". Abenteuer Haushalt - Besser kochen Brezelknödel mit Weinbergkäse und Kürbis Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Das Beste was einer altbackenen Brezel passieren kann, ist in Martin Gehrleins Küche zu landen. Er verwandelt das trockene Gebäck in locker luftige Knödel. Dazu serviert der Pfälzer, Kürbis und Weinbergkäse. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Voller Einsatz Mit Dr. Ute Stuhlträger-Fatehpour, Oberärztin und Psychotherapeutin in der Klinik Lahnhöhe in Lahnstein Dr. Ute Stuhlträger-Fatehpour Oberärztin, ausgebildete Internistin arbeitet als Psychotherapeutin in der Klinik Lahnhöhe in Lahnstein, engagiert sich im Raum Bendorf ehrenamtlich für Flüchtlinge, hat dort ein Sozialprojekt für Asylbewerber aufgebaut, sammelt und verteilt persönlich Lebensmittel an Hilfsbedürftige, engagiert sich in der heimischen Pfarrei und in der städtischen Politik. Sie wurde nun für ihr Engagement mit dem höchsten Preis ihres Landkreises Mayen-Koblenz ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Matthias Marten (Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg), Martin Gehrlein (Koch aus Neupotz), Dr. Ute Stuhlträger-Fatehpour (Oberärztin und Psychotherapeutin in der Klinik Lahnhöhe in Lahnstein) Originaltitel: Kaffee oder Tee