SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Chinas Dampfbahnen D 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken China ist das letzte Reservat für Dampfloks auf dieser Welt. Um die tausend Exemplare sind im Reich der Mitte noch im Einsatz, aber die Zahl sinkt. Unaufhörlich und immer schneller. Der legendäre Jingpeng Pass ist bereits dampffrei und viele andere Bahnen werden noch folgen. China ist auf dem Weg in eine moderne Zukunft und da haben die Dampflokomotiven keinen Platz mehr, müssen den Dieselmaschinen weichen. Aber es gibt sie noch, die Dampfatmosphäre. Vorzugsweise bei Kohlebahnen, Gruben oder in großen Stahlwerken. Auch auf Verbindungen zu Kraftwerken sind Dampfloks noch zu finden. In der Kohleregion von Tiefa, wo es im vergangenen Jahr noch auf allen drei Bahnlinien dampfte, röhren heute Dieselmotoren. Aber in diesem Gebiet ist die erste Museumsbahn Chinas gegründet worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hagen von Ortloff Originaltitel: Eisenbahn-Romantik Kamera: Hardy Ottersbach