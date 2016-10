kabel eins 02:50 bis 03:40 Magazin K1 Magazin Was passiert mit zurückgeschickter Ware? Der große Retouren-Check! D 2016 16:9 HDTV Merken Einkaufen im Internet ist einfach. Wenn die bestellte Ware nicht gefällt oder nicht passt, kann man sie innerhalb von 14 Tagen zurückschicken - ohne Angabe von Gründen. Das Widerrufsrecht macht es möglich. Doch was passiert mit zurückgeschickten Produkten? "K1 Magazin"-Reporter Peter Giesel macht den Retouren-Check. Und: Zurück in Kroatien - Was wurde aus dem "Konoba Marun" nach Rosins Einsatz? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Seraphina Kalze Originaltitel: K1 Magazin