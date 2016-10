Hessen 22:45 bis 00:15 Krimi Hakan Nesser: Münsters Fall S 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach Van Veeterens Pensionierung löst sein Ziehsohn Münster gleich den ersten eigenen Mordfall scheinbar mit links: Der prominente Weinhändler Leverkuhn wurde von seinem ehemaligen Geschäftspartner Bonger erschlagen, der die Tat im Verhör gesteht. Die Kollegen beglückwünschen Münster, der jedoch bald an Bongers Schuld zweifelt. Entgegen der Anordnung seines Vorgesetzten Reinhart beginnt Münster, gegen Leverkuhns Sohn Mauritz zu ermitteln, und bekommt den Fall entzogen. Ohne Greifbares in der Hand setzt er die Nachforschungen auf eigene Faust fort und findet heraus, dass auch Mauritz' Schwester verdächtig ist. Als Münster plötzlich spurlos verschwindet, befürchtet Van Veeteren, dass der die Lösung des Falles teuer bezahlen musste. - Charakterkopf Sven Wollter spielt den populären Kommissar Van Veeteren in diesem packenden Krimi nach einem Roman des schwedischen Bestseller-Autors Hakan Nesser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Wollter (Kommissar Van Veeteren) Thomas Hanzon (Münster) Eva Rexed (Eva Moreno) Gustaf Hammarsten (Mauritz Leverkuhn) Sten Johan Hedman (Johan Bonger) Elisabeth Carlsson (Irene Leverkuhn) Philip Zandén (Reinhart) Originaltitel: Münsters fall Regie: Rickard Petrelius Drehbuch: Björn Carlström, Mårten Skogman, Stefan Thunberg Kamera: Rolf Lindström Musik: Stefan Nilsson Altersempfehlung: ab 16