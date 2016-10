Hessen 14:30 bis 16:00 Drama Frischer Wind D 2009 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Tod seiner geliebten Frau hat den Hamburger Handschuhfabrikanten Kurt Tobaben aus der Bahn geworfen. Einsam und verzweifelt reist er an den Ort, an dem er mit ihr glückliche Stunden verbrachte: Travemünde. Dort lernt Kurt die sympathische Serviererin Luzy Ditten kennen. Sie ist weitaus jünger als er, doch in ihrer Anwesenheit gewinnt Kurt langsam seine Lebensfreude zurück. Er beschließt, Luzy als "persönliche Gesellschafterin" mit nach Hamburg zu nehmen, wo sein Umfeld voller Unverständnis reagiert. Vor allem Kurts Tochter Karin empfindet die neue Beziehung ihres Vaters als Affront. Seit langem schwelende Konflikte drohen plötzlich zu eskalieren, und Kurt muss erkennen, dass er sich seinen Verantwortungen zu stellen hat: als Firmenchef, als Familienpatriarch - und als gereifter Liebhaber. - In dem gefühlvollen Drama "Frischer Wind" kehrt ein gebrochener Witwer mit Hilfe einer jungen Kellnerin ins Leben zurück - und nicht nur er erlebt dabei so manche Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Günther Maria Halmer (Kurt Tobaben) Teresa Weißbach (Luzy Ditten) Floriane Daniel (Karin Kracht) Ingeborg Westphal (Ruth Brede) Dirk Martens (Viktor Kracht) Ole Tillmann (Kai Tobaben) Farina Flebbe (Sophie Kracht) Originaltitel: Frischer Wind Regie: Imogen Kimmel Drehbuch: Gabriele Kreis Kamera: Guntram Franke Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis Altersempfehlung: ab 6