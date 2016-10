Hessen 13:05 bis 14:30 Drama Unterwegs mit Elsa D 2014 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Haufenweise Schulden und eine baufällige Villa in Kroatien: Mehr ist Elsa vom Vermögen ihres verstorbenen Gatten nicht geblieben. Soll sie das marode Anwesen renovieren oder lieber gleich verkaufen? Um das herauszufinden, macht die Witwe sich mit ihrer gestressten Tochter Fanny und ihrer jungen Enkelin Clara auf den Weg ins ehemalige Jugoslawien. Dank Pleiten, Pech und Pannen ufert der geplante Kurztrip zur stürmischen Odyssee aus, auf der die konfliktfreudigen Frauen so manchen Streit ausfechten, bis die ganze Unternehmung zu scheitern droht. Ob es den dreien gelingt, sich zusammenzuraufen? - Der Weg ist das Ziel: In diesem komödiantischen Roadmovie begeben Michaela May, Ulrike C. Tscharre und Alicia von Rittberg sich auf eine turbulente Reise zu sich selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela May (Elsa Novak) Ulrike C. Tscharre (Fanny Novak) Alicia von Rittberg (Clara Novak) Alain Blazevic (Milan Baric) Luka Dimic (Tom) Robert Giggenbach (Dr. Thomas Berger) Goran Grgic (Mirko) Originaltitel: Unterwegs mit Elsa Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Bettina Woernle Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Dürbeck & Dohmen Altersempfehlung: ab 6