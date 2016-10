Super RTL 23:15 bis 23:45 Comedyserie Trophy Wife Plötzlich lesbisch USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Pete und Diane besuchen mit Warren und Hillary das Infowochenende am College. Dort ist Hillary für einmal nicht die Smarteste in der Runde, und Warren entdeckt die Annehmlichkeiten des Campus-Lebens. Kate begleitet Jackie zum Klassentreffen und lernt ihre Vorgängerin von einer neuen Seite kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Whitford (Pete Harrison) Malin Åkerman (Kate Harrison) Marcia Gay Harden (Diane Buckley) Michaela Watkins (Jackie) Natalie Morales (Meg) Albert Tsai (Bert) Bailee Madison (Hillary) Originaltitel: Trophy Wife Regie: Matt Sohn Drehbuch: Streeter Seidell, Lindsey Shockley Kamera: Michael A. Price

