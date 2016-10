Super RTL 20:15 bis 22:20 Komödie 27 Dresses USA 2008 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jane Nichols, erfolgreich und attraktiv, sucht verzweifelt nach dem perfekten Mann. Obwohl sie als Brautjungfer und Organisatorin bereits auf 27 Hochzeiten ihrer Freundinnen war, hat sie den Mann fürs Leben bislang nicht gefunden. Denn in Wahrheit ist Jane seit Jahren in ihren Chef George verliebt. Als ihre Schwester Tess eine Affäre mit George beginnt, bricht für Jane eine Welt zusammen, denn sie hat ihre Gefühle für George immer für sich behalten. Doch dann tritt Kevin, ein Kolumnist mit Spezialgebiet "Hochzeiten" zufällig in ihr Leben. Wird sie sich für den richtigen Mann entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Heigl (Jane) James Marsden (Kevin) Malin Åkerman (Tess) Judy Greer (Casey) Edward Burns (George) Melora Hardin (Maureen) Michael Ziegfeld (Khaleel) Originaltitel: 27 Dresses Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Aline Brosh McKenna Kamera: Peter James Musik: Randy Edelman