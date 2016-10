Super RTL 10:55 bis 11:20 Trickserie Camp Sumpfgrund Eiskönigin Suzi / Agent Null-Null-Bigfoot CDN 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Ittibiticus taucht wieder auf - und mit ihm das Vereisungs-Schwert! Das fällt jedoch ausgerechnet Suzi in die Hände, die sich nach einem Sturz an nichts mehr erinnern kann und nicht weiß wer sie ist. Das kann ja nur schief gehen... 2. Geschichte: Armands alte Widersacherin Abomina taucht auf und gaukelt ihm vor, jetzt zu den Guten zu gehören. Als Armand merkt, dass sie ein falsches Spiel spielt, ist es fast zu spät. Doch die Camper sorgen gerade noch rechtzeitig dafür, dass Abomina auch diesmal wieder den Kürzeren zieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Camp Lakebottom Altersempfehlung: ab 6