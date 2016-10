Super RTL 09:00 bis 09:10 Trickserie Mike der Ritter Mike und Evie die Ritterin GB, CDN 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Evie ist sich sicher, dass das Rittersein ein Kinderspiel ist. Um das zu beweisen, schlüpft sie für einen Tag in die Rolle eines Ritters und übernimmt dessen Aufgaben. Doch schnell merkt sie, dass sie den ritterlichen Aufgaben nicht gewachsen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mike the Knight

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 219 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 70 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 39 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 39 Min.