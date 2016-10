Super RTL 07:00 bis 07:15 Trickserie Bob der Baumeister Ein Stern für Buddel GB 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Bob baut einen neuen Wartebereich für Frittis Dreh-Restaurant. Alles soll so aussehen wie im Weltraum, damit es zum Rest des Gebäudes passt. Bob hat sich eine besondere Belohnung für sein Team ausgedacht: Jeder, der fleißig ist, bekommt einen Sternaufkleber. Wer seine Reihe gefüllt hat, auf den wartet sogar ein Weltraumstern-Abzeichen. Schon bald haben Baggi und Heppo viele Sterne zusammen, nur Buddel hinkt etwas hinterher. Daher sucht Buddel nun verzweifelt nach Aufgaben, die er erledigen kann. Dabei richtet er leider ein ganz schönes Chaos an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder

