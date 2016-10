Super RTL 05:00 bis 05:20 Trickserie Der kleine Tiger Daniel Bitte Ruhe in der Uhrenfabrik / Bitte Ruhe beim Vorlesen USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Daniel ist aufgeregt! Er darf mit zwei Freunden zusammen seinen Papa bei der Arbeit in der Uhrenfabrik besuchen. Schon beim Frühstück ist er ganz zappelig. Aber seine Mama hat einen kleinen Trick parat, wie man sich wieder beruhigen kann, wenn man aufgeregt ist. 2. Geschichte: Daniel und Prinz Willi besuchen Huhu und dessen Onkel Hugo in der Bücherei. Dort will Onkel Hugo den Dreien eine Geschichte vorlesen. Während Huhu und Daniel gespannt lauschen, hüpft Prinz Willi laut quakend durch die Gegend. Er spielt, dass er ein Frosch ist. Dass er dabei die anderen ganz schön stört, bemerkt er zuerst gar nicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Daniel Tiger's Neighbourhood