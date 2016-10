TLC 02:50 bis 03:35 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Die Tote im Keller USA 2014 Merken Familie Rice hat in Garden Grove, Iowa, eine viktorianische Villa aus dem 19. Jahrhundert gekauft. Das Haus ist wunderschön, aber renovierungsbedürftig. Mutter Jennifer spürt eine Verbindung zu der Villa, schmiedet große Pläne und investiert viel in die Restaurierung. Doch hinter der Bilderbuchfassade verbirgt sich ein Geheimnis. Gerüchte gehen um, dass sich hier vor langer Zeit etwas Schreckliches abgespielt hat: Das Dienstmädchen, die Geliebte des Hausbesitzers, soll schwanger geworden, dann auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen und schließlich im Keller verscharrt worden sein. Als Sohn Andrew die Geschichte hört, schleicht er sich in das alte Gewölbe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting