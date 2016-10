TLC 00:40 bis 01:25 Dokumentation Paranormal Survivor Wenn Geister ihr Revier verteidigen CDN 2015 Merken John Griffin verbringt mit seinem Bruder eine normale Kindheit in einem alten Haus in Schenectady, NY, bis unheimliche Vorfälle beginnen: Schritte auf dem Dachboden, die klingen, als wäre ein Einbrecher im Haus. Als sich John endlich traut, dort oben nachzusehen, steht er einem großen Mann gegenüber, der ihn hasserfüllt anstarrt. Doch es spukt nicht nur auf dem Dachboden, auch durch sein Schlafzimmer huschen Schattengestalten. Eines Nachts hört John die angsterfüllte Stimme eines kleinen Mädchens und will nur noch das Haus verlassen. Samantha Harris, Expertin für paranormale Aktivitäten, versucht, die übersinnlichen Phänomene zu deuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Rodley (Medium) Michael Coughlan (Police Officer) Steve Hopkins (The Hunter) Kristen Keller (Flapper Girl/Mother/Darcie) Cameron le Roy (John) Noah Morgan (Shadow) Alex Pryce (Scott) Originaltitel: Paranormal Survivor Regie: Graeme Lynch Musik: Joel S. Silver