TLC 22:55 bis 23:50 Dokusoap Ein perfekter Mord Verräterische Pflanzen USA 2014 Merken In der idyllischen Gegend um Santa Barbara zerreißt eines Nachts ein Gewehrschuss die Stille. Als die Polizei eintrifft, ringt ein junger Mann mit dem Tod. Es ist der 27-jährige Jarrod Davidson, Universitätsmitarbeiter und Vater einer kleinen Tochter. Wenig später stirbt Jarrod an seinen Verletzungen. Wer hat den kaltblütigen Mord begangen? Eine Studentin, die wegen schlechter Leistungen bei Jarrod durchfallen sollte? Oder vielleicht seine Ex-Frau Kelee, die ihn wegen eines angeblichen Seitensprungs nach nur 14 Monaten Ehe verlassen hatte und nicht bereit war, das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zu teilen? Bei den folgenden Ermittlungen tun sich wahre Abgründe auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Perfect Murder

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:15 bis 23:30

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 136 Min. Pop Giganten

Dokumentation

RTL II 22:15 bis 00:15

Seit 61 Min. K1 Magazin

Magazin

kabel eins 22:25 bis 23:25

Seit 51 Min.