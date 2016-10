TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Der Jodie Marsh-Report Schönheits-Chirurgie GB 2014 Merken Mit Schönheitsoperationen kennt sich Jodie Marsh gut aus. Im Alter von 15 Jahren hatte sie ihre Nase machen lassen, mit 29 ihre Brüste vergrößert. Wenn man etwas an seinem Körper hasst und es ändern kann, warum nicht? - so die Meinung der 38-jährigen Britin mit Körchengröße G, die als Glamour-Model und Bodybuilderin bekannt ist. Auch jede Menge Botox- und Filler-Behandlungen hat Jodie schon hinter sich und bereut keinen der Eingriffe, da sie ihr Selbstvertrauen stärkten. Doch in wieweit sind psychische Probleme der Grund für Schönheitschirurgie? Welche Rolle spielen Beauty-Vorbilder wie Pamela Anderson oder andere Sex-Symbole? Oder warum wollen manche Männer den Körper einer Frau haben? In dieser Doku-Serie möchte Jodie Marsh einen tieferen Einblick in die plastische Chirurgie bekommen und erfahren, was andere motiviert, sich operieren zu lassen, und welche Erfahrungen sie damit machen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jodie Marsh (Herself) Originaltitel: Jodie Marsh Body Builder