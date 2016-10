TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Das Liebes-Massaker USA 2011 Merken Für Tattoo-King Ami James laufen die Geschäfte alles andere als gut. Auf dem Schreibtisch seines Shops stapeln sich die unbezahlten Rechnungen. Und um das Fass voll zu machen, hält Lehrling Chris auch noch die Gerüchteküche am Brodeln - dank seiner Affäre mit Kollegin Megan Massacre. Ami muss sich schnell etwas überlegen, um seine Mannschaft bei Laune zu halten, und beruft ein klärendes Meeting ein. Aber wird eine Aussprache reichen, um die Spannungen im Team zu lösen und am Ende ordentlich Cash in die Kasse zu spülen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink