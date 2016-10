TLC 15:05 bis 15:35 Dokusoap Style Surprise Thalia / Colleen USA 2014 Merken Thalia kommt aus dem New Yorker Stadtteil Queens und ist optisch eine echte Sexbombe. Mit ihrem Hinterteil à la Kim Kardashian hat sie stets eine große Schar männlicher Verehrer. Doch die 28-Jährige sendet offensichtlich zweideutige Signale aus und zieht immer die falschen Kerle an. Obwohl Thalia gerne auffällt, ist sie eigentlich ein häuslicher Typ und hofft, bald den Mann zum Heiraten zu finden, mit dem sie auch Kinder haben kann. Dafür muss sich die New Yorkerin allerdings von ihren übertrieben heißen Outfits verabschieden und auch Make-up und Haarstyling überdenken. Doch Beauty-Expertin Stacy sieht Licht am Ende des Tunnels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run