TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Catwalk 30+ D 2015 In dieser Folge sucht Moderatorin Jana Ina nach einem Laufstegmodel für Designer Marcel Ostertag. Seine bunten Kollektionen sind der letzte Schrei auf allen Fashion-Shows, doch auch seine Ansprüche sind sehr hoch. Wird ihn eine der "Catwalk 30+"-Kandidatinnen überzeugen? Die 30-jährige Foxy, die 31-jährige Katharina und die 32-jährige Sandra bekommen die Möglichkeit, sich bei "Together Models" vorzustellen und um den begehrten Job zu kämpfen. Doch der kritische Auftraggeber nimmt kein Blatt vor den Mund. Welche der drei Frauen bleibt gelassen und kann auf dem Runway über sich hinauswachsen?

