TLC 05:05 bis 05:55 Dokusoap Spurensuche - Jedes Detail zählt Mord auf dem Campus USA 2014 Merken In der beschaulichen Stadt Murfreesboro im Herzen von Tennessee werden nur selten Verbrechen begangen. Doch eines Tages wird die streng religiöse Gemeinde von einem grauenhaften Mord heimgesucht: Ein Farmer entdeckt auf seinem Feld eine Frauenleiche. Das junge Mädchen ist fast nackt, um ihren Hals wurde eine Jacke gelegt. Nach ersten Untersuchungen ist klar, dass das Opfer vor seinem Tod windelweich geprügelt wurde. Ein in der Nähe gefundener Ausweis gibt der Toten einen Namen: Es ist die 18-jährige Laura Salmon, ein lebenslustiges Mädchen mit großem Freundeskreis. Das Verbrechen wurde mit äußerster Brutalität begangen, was darauf hindeuten könnte, dass der Täter sein Opfer kannte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Devil in the Details