SAT.1 Emotions 02:35 bis 03:20 Krimiserie Criminal Minds Der Zeuge USA 2015 2016-10-09 19:30 16:9 HDTV In Los Angeles sterben alle Fahrgäste eines Pendlerbusses. Jemand hat die Menschen mit dem hochgiftigen Gas Sarin attackiert. Zunächst tappt die BAU im Dunkeln, was den Täter angeht. Schließlich führt eine Spur zu dem Angestellten Charlie Senarak: Er benimmt sich äußerst merkwürdig und scheint irgendwie in den Fall verwickelt zu sein. Ausgerechnet seine Frau liefert den Profilern schließlich den entscheidenden Hinweis ... Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Tim Kang (Charlie Senerak) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Terlesky Drehbuch: Sharon Lee Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12