SAT.1 Emotions 23:05 bis 23:50 Krimiserie Hannibal Hirschgeweih USA 2013 2016-10-04 03:20 16:9 HDTV Merken Nachdem Abigail aus dem Koma erwacht ist, befragt Alana Bloom sie zu den Ereignissen und bemerkt, dass die junge Frau sehr manipulativ ist. Nicht nur aus diesem Grund hält Crawford sie für die Komplizin ihres Vaters. Da das FBI nichts gegen Abigail in der Hand hat, lässt Crawford sie in ihr Elternhaus zurückkehren. Es dauert nicht lange, bis die nächste Leiche auftaucht: In Hobbs Jagdhütte wird die ermordete Marissa Schuur gefunden. Ist Abigail oder Lecter dafür verantwortlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Hugh Dancy (Will Graham) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Kacey Rohl (Abigail Hobbs) Mark Rendall (Nicholas Boyle) Lara Jean Chorostecki (Freddie Lounds) Originaltitel: Hannibal Regie: David Slade Drehbuch: David Fury, Bryan Fuller, Thomas Harris, Chris Brancato Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16

