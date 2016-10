SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Blindspot Any Wounded Thief USA 2016 2016-10-04 00:30 16:9 HDTV Merken Ein Saringas-Transport wird überfallen. Wie sich herausstellt, bunkert General Sheridan, Leiter der Chemiewaffenbehörde, heimlich das Nervengas, da er die Abrüstungspläne der USA nicht unterstützt. Außerdem verkauft er kleinere Mengen nach Südkorea. Doch auch die Transportfirma zieht Profit aus der Chemikalie: Sie verkauft Saringas an Nordkorea. Nun wollen die Nordkoreaner mit dem Gas einen Anschlag in New York verüben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Tricia Brock Drehbuch: Christina M. Kim Altersempfehlung: ab 12