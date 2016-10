SAT.1 Emotions 08:35 bis 09:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 174 D 2011 16:9 HDTV Merken Professor Conrad ist glücklich, da sich in seinem Leben alles zum Guten zu wenden scheint. Das Verhältnis zwischen ihm und Tochter Laura wird immer besser, und seine neue Studie macht große Fortschritte. Er ahnt nicht, dass seine Ex-Frau Saskia im Hintergrund dunkle Absichten verfolgt ... Henriette ist derweil hin- und hergerissen: Soll sie Florians Angebot, gemeinsam zu verreisen, annehmen? Sie fühlt sich zu ihm hingezogen - aber kann sie ihren Gefühlen trauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Franziska Hörisch, Didi Gassner Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 219 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 70 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 39 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 39 Min.