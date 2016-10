SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 758 D 2011 16:9 Merken Anna ist wie betäubt, als Tom ihr mitteilt, dass er zu Fanni zurückkehren wird. Er lässt seinem Entschluss Taten folgen und teilt Fanni mit, dass er es noch einmal mit ihr versuchen möchte. Die schlägt ihm daraufhin eine langsame Annäherung vor. Wie sich später allerdings herausstellt, ist Fannis scheinbar sensible Zurückhaltung nicht ganz so ehrlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Eveline Suter (Fanni) Klaus-Dieter Klebsch (Bruno Lanford) Wanda Worch (Paule) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Winfried Bonengel Drehbuch: Dirk Carow Kamera: Florian Licht Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann