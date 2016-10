Animal Planet 21:00 bis 21:45 Dokumentation Dr. Dee: Tierärztin in Alaska Kleine Tiere, große Aufgaben USA 2015 Merken Seit über 30 Jahren betreibt Dr. Dee eine Tierklinik in Fairbanks, Alaska. Heute kommt Solo mit ihrem Frauchen Megan in die Sprechstunde. Die Hündin hatte eine schmerzhafte sowie folgenschwere Begegnung mit einem Stachelschwein: Einige Stacheln konnte Megan zwar entfernen, doch Solos Schnauze ist immer noch voll davon. Da der Hütehund völlig verängstigt ist und das Maul nicht öffnen will, muss Dr. Dee sie betäuben. Nur so kann sie die Widerhaken entfernen und gefährliche Infektionen verhindern, denn die verbleibenden Stacheln wandern durch den Körper. Außerdem in dieser Episode: Gelbwangenkakadu Baba bekommt eine Schönheitsbehandlung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. Dee: Alaska Vet