Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Liebesnest für Country-Star USA 2014 Brian Kelly, Sänger des Country-Duos "Florida Georgia Line", beauftragt Pete mit dem Bau eines exklusiven Baumhauses in der Nähe seines Hauses in Nashville. Eingebettet in das Geäst zweier starker Eichen und eines Hickorybaums, zimmern die Baumhausprofis ein komfortables Landhaus, dessen Stockwerke über eine Hängebrücke zu erreichen sind. Absolutes Highlight der Country-Luxusherberge: ein professionelles Tonstudio und eine kleine Schreibwerkstatt. Originaltitel: Treehouse Masters