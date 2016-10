Animal Planet 08:40 bis 09:25 Dokumentation Auf Bigfoots Spuren In den Everglades USA 2011 Merken Sie sind ein wenig kleiner als ihre Cousins im hohen Norden, haben ein dichtes, rotbraunes Fell und werden von den Bewohnern Floridas wegen ihres penetranten, etwas modrigen Körpergeruchs "Skukums" oder "Skunk Apes" genannt. Matt Moneymaker und sein Team vermuten, dass es sich bei den affenartigen Wesen, die im Sunshine-State durch die Sümpfe streifen, um so genannte "Kryptiden" handelt - eine unbekannte Tierart, über die es bis dato keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt. Sind diese "Stinkaffen" vielleicht sogar mit dem "Bigfoot" verwandt? Die Forscher machen sich in den Everglades auf die Suche nach den mysteriösen Wesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Finding Bigfoot

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 221 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 72 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 41 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 41 Min.