MDR 01:00 bis 02:55 Thriller In meinem Himmel USA, GB, NZ 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Am 6. Dezember 1973 wird die 14-jährige Susie von ihrem Nachbarn George Harvey in eine Falle gelockt und ermordet. Für Susies Eltern beginnt eine verzweifelte Zeit der Ungewissheit und des Leidens, bis sich der Verdacht bestätigt, dass ihre Tochter das Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Verbissen begibt sich Vater Jack auf die Suche nach dem Täter, getrieben vom Gefühl, dass Susie noch ganz nah bei ihm ist. Und tatsächlich: Seine Tochter befindet sich in einer jenseitigen Zwischenwelt, wo sie hilflos mit ansehen muss, wie das Unheil seinen Lauf nimmt. Die 14-jährige Susie Salmon (Saoirse Ronan) führt in den frühen 1970er-Jahren des Leben eines ganz normalen amerikanischen Teenagers: Zu ihren Eltern Jack (Mark Wahlberg) und Abigail (Rachel Weisz) hat sie ein herzliches Verhältnis, weiß als älteste von drei Geschwistern aber auch ihren Kopf durchzusetzen. Susie träumt davon, Fotografin zu werden, und schmachtet ihrer ersten Liebe hinterher, dem attraktiven Mitschüler Ray (Reece Ritchie), der ihr eines Tages einen Zettel mit einem persönlichen Gedicht zusteckt. Als ihr der Wind auf dem Nachhauseweg das Stück Papier aus den Händen weht, läuft sie beim Versuch, es wieder einzufangen, einem ihrer Nachbarn in die Arme: dem alleinlebenden George Harvey (Stanley Tucci). Mit einem Vorwand lockt er das Mädchen in eine selbst gebaute Grube, die er in einem Maisfeld angelegt hat. In seinem unterirdischen Versteck rückt er ihr zu Leibe und will sie nicht mehr gehen lassen. Doch Susie gelingt die Flucht. Panisch vor Angst eilt sie zu ihrem Elternhaus, muss jedoch feststellen, dass es menschenleer ist. Was für sie erst nur wie eine bizarre Vision erscheint, stellt sich als unheilvolle Realität heraus: Susie ist von George Harvey ermordet worden und irrt nun in einer jenseitigen Zwischenwelt herum, aus der heraus sie ihre Angehörigen zwar noch beobachten, aber nicht mehr in deren Handlungen eingreifen kann. Für ihre Familie beginnt derweil eine verzweifelte Leidenszeit, da es von der vermissten Tochter zuerst keinerlei Spuren gibt, bis die Polizei schließlich in dem Maisfeld ihre vergrabene Mütze findet. Der Verlust setzt dem Eheleben derart zu, dass Abigail die Flucht ergreift, während sich Jack verbissen der Aufklärung von Susies Verbleib widmet. In der Zwischenzeit hegt George Harvey, ein krankhafter Serienkiller, bereits neue Mordgelüste und nimmt ihre jüngere Schwester Lindsey (Rose McIver) ins Visier. Hilflos muss Susie dies mit ansehen. Sie ist in ihrer mysteriösen Zwischenwelt gefangen und hat nur eine Hoffnung: dass ihre Warnungen irgendwie nach außen dringen. Mit ihrem Roman "The Lovely Bones" ("In meinem Himmel") erzielte die amerikanische Schriftstellerin Alice Sebold 2002 einen Überraschungserfolg. Peter Jackson, der mit seiner gefeierten, 17-fach Oscar-gekrönten "Herr der Ringe"-Trilogie einen weltweit erfolgreichen Meilenstein gesetzt hatte, nahm sich des Buches an und zauberte daraus einen magischen, mit ausgeklügelter Tricktechnik und grandiosen Bildkompositionen garnierten Film, der sich vordergründig als übernatürlicher Psychothriller präsentiert, den Zuschauer aber immer wieder in ein Wechselbad der Gefühle stürzt. Großen Anteil am Gelingen hat auch die prominente Besetzung, angeführt von Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon und Stanley Tucci, der für seine Rolle 2009 eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller erhielt. Das MDR FERNSEHEN sendet "In meinem Himmel" anlässlich des 70. Geburtstages der großartigen US-Schauspielerin Susan Sarandon. Bekannt wurde sie 1975 als Janet in der "Rocky Horror Picture Show", ihr endgültiger Durchbruch gelang ihr an der Seite von Michelle Pfeiffer und Jack Nicholson 1987 mit dem Film "Die Hexen von Eastwick". Fünfmal war sie bisher für den Oscar nominiert, gewonnen hat sie ihn 1996 für ihre Rolle der Schwester Helen in "Dead Man Walking", einem leidenschaftlichen Plädoyer gegen die Todesstrafe. (117 Min.- Zum 70. Geburtstag von Susan Sarandon am 04.10.). Schauspieler: Mark Wahlberg (Jack Salmon) Rachel Weisz (Abigail Salmon) Susan Sarandon (Großmutter Lynn) Stanley Tucci (George Harvey) Saoirse Ronan (Susie Salmon) Michael Imperioli (Len Fenerman) Rose McIver (Lindsey Salmon) Originaltitel: The Lovely Bones Regie: Peter Jackson Drehbuch: Fran Walsh, Philippa Boyens, Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson Kamera: Andrew Lesnie Musik: Brian Eno Altersempfehlung: ab 12