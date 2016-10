MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Pelz - Eine haarige Angelegenheit Pelz - Eine haarige Angelegenheit D 2016 2016-10-05 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Vor einigen Jahren war es noch tabu, Pelz zu tragen. Heute ist er wieder angesagt, etwa am Mantelkragen oder als Fell-Bommel auf der Mütze: Pelz von Kojote, Marderhund, Fuchs, Nerz oder Kaninchen. Zum Welttierschutztag zeigt "LexiTV", welche Folgen dieser Trend für Pelztiere und Umwelt hat. In den vergangenen Jahren ist China zum weltgrößten Pelzproduzenten aufgestiegen. Doch die Bedingungen, unter denen dort Tiere gezüchtet und deren Felle weiterverarbeitet werden, entsprechen nur selten europäischen Standards. Das Zentrum des internationalen Pelzhandels lag vor 100 Jahren noch in Leipzig. Nur wenige Betriebe rund um die Messestadt haben die Zeiten überdauert. "LexiTV" besucht eine Traditions-Kürschnerei, in der auch heute noch Felle gegerbt, gefärbt, geschnitten und genäht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle