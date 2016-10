RTS Un 00:45 bis 01:25 Mysteryserie The Walking Dead Lösung USA 2015 Merken Alors que Rick réalise qu'Alexandria pourrait ne pas être aussi sûre que ce qu'il pensait, des décisions doivent être prises pour savoir où aller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael E. Satrazemis Drehbuch: Matthew Negrete, Channing Powell Musik: Bear McCreary