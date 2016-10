RTS Un 22:55 bis 00:45 Sonstiges What's Your Number? USA 2011 Stereo Merken Le chiffre magique de Delilah Darling est sensé être le 20. Elle a toujours pensé qu'elle trouverait l'homme parfait après avoir couché avec vingt hommes différents. Mais lorsqu'elle se réveille toute nue dans le lit répugnant de son patron après une soirée bien arrosée, elle regrette évidemment son comportement, et prend conscience qu'elle a atteint la limite qu'elle s'était elle-même imposée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Faris (Ally Darling) Chris Evans (Colin Shea) Ari Graynor (Daisy Darling) Blythe Danner (Ava Darling) Ed Begley jr. (Mr. Darling) Oliver Jackson-Cohen (Eddie Vogel) Heather Burns (Eileen) Originaltitel: What's Your Number? Regie: Mark Mylod Drehbuch: Gabrielle Allan, Jennifer Crittenden, Karyn Bosnak Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 12