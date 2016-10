RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges Flirt avec le danger USA 2016 Stereo Merken Meilleures amies au monde, Avery, Kaley et Mandy tiennent un blog de canulars vidéo. Après avoir découvert l'existence d'un site où des hommes peuvent acheter des femmes étrangères, Kaley décide de créer un faux profil pour piéger un client. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anne Winters (Avery) Travis Hammer (John) Annalisa Cochrane (Kaley) Lauren Gaw (Mandy) Alexandra Paul (Det. Kathy Schumaker) Jamie Luner (Rihanne) Chase Austin (Trevor Lansing) Originaltitel: The Bride He Bought Online Regie: Christine Conradt Drehbuch: Christine Conradt