Das Erste 02:35 bis 04:10 Drama Belle - Die Nichte des Lords GB 2013 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von ihrer Schönheit verzaubert, nennt Captain Sir John Lindsay (Matthew Goode) seine uneheliche Tochter Belle. Nach dem Tod ihrer Mutter, einer afrikanischen Schiffssklavin, stellt er sich seiner Verantwortung. Weil der Offizier schon bald im Auftrag der Krone in See stechen muss, gibt er Dido Elizabeth Belle in die Obhut seines kinderlosen Onkels Lord Mansfield (Tom Wilkinson). Dieser zeigt sich zunächst wenig begeistert, eine Nichte schwarzer Hautfarbe aufzunehmen. Dennoch willigt er gemeinsam mit seiner Frau (Emily Watson) ein, sie an der Seite der gleichaltrigen Cousine Elizabeth Murray (als Kind: Cara Jenkins) aufwachsen zu lassen. Auf dem herrschaftlichen Anwesen verbringen die Mädchen eine unbeschwerte Kindheit. Mit dem Eintritt in die Gesellschaft zeigt sich schmerzlich, welchen Unterschied die Hautfarbe ausmacht. Während Elizabeth (Sarah Gadon) nun an Abendessen mit Gästen teilnehmen darf, bleibt Dido (Gugu Mbatha-Raw) davon ausgeschlossen. Schlimm ist für sie auch, dass es trotz einer stattlichen Mitgift, die ihr der Vater hinterlassen hat, wenig Aussicht auf eine angemessene Heirat gibt. Umso freudiger nehmen die Mansfields das aufrichtige Werben des jungen Edelmannes Oliver Ashford (James Norton) um ihre Hand auf. Didos Herz schlägt aber für etwas anderes: Durch John Davinier (Sam Reid), einen idealistischen Rechtsstudenten, setzt sie sich mit der Sklaverei auseinander. Ihrem Großonkel und sie liebenden Ersatzvater, der als Oberster Richter des Landes bald in einem wegweisenden Fall dazu Recht sprechen muss, ist das ein Dorn im Auge - wie das Interesse seiner Nichte an dem nicht standesgemäßen Heißsporn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gugu Mbatha-Raw (Dido Elizabeth Belle) Tom Wilkinson (Lord Mansfield) Miranda Richardson (Lady Ashford) Matthew Goode (Captain Sir John Lindsay) Emily Watson (Lady Mansfield) Penelope Wilton (Lady Mary Murray) Sam Reid (John Davinier) Originaltitel: Belle Regie: Amma Asante Drehbuch: Misan Sagay Kamera: Ben Smithard Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 6

