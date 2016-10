Das Erste 20:15 bis 21:00 Serien Tierärztin Dr. Mertens Ungebetene Gäste D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Ärger im Hause Mertens. Susannes (Elisabeth Lanz) Verhältnis zu ihrem Chef bleibt angespannt. Im Gespräch mit ihm verplappert sie sich in Bezug auf seine Krankheit. Blum ist wütend und verdächtigt Christoph, seine Schweigepflicht verletzt zu haben und will ihn anzeigen. Susanne erzählt Blum, dass nicht Christoph, sondern Frau Weber ihr von seinem starken Medikamentenkonsum berichtet habe und bietet ihm an, Stillschweigen zu bewahren. Außerdem wurde Jonas mit Speed erwischt, und im Zoo hat jemand eine Pythonschlange ausgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Ralph Herforth (Dr. Roman Blum) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Anna Bertheau (Tierpflegerin Annett) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Regine Bielefeldt Kamera: Ralph Netzer Musik: Thomas Klemm