Disney XD 15:10 bis 15:30 Trickserie Pokémon DP Galactic Battles Wettstreit um Kaumalat! J 2010 Stereo 16:9 Unterwegs besuchen die Freunde (in Begleitung von Lyra und Khoury) ein Pokemon Center. Neben Rockos gewohnter kurzen Romanze mit Schwester Joy, die von Glibunkel beendet wird, erfahren alle auch von einem berüchtigten Kaumalat. Dieses lebt im nahe gelegenen Schattenberg. Für Ash klingt dies nach einer Herausforderung und auch Lyra kann Khoury davon überzeugen, dass die Sache interessant klingt . Originaltitel: Pokémon: Diamond and Pearl Regie: Norihiko Sudo Drehbuch: Satoshi Tajiri, Ken Sugimori