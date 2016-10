NDR 03:15 bis 03:45 Regionales Nordmagazin Beratungen - Konstituierende Sitzung des Landtags in Schwerin / Fernsehkoch - Tim Mälzer weiht Schulküche in Crivitz ein / Bürgerinitiative - Sorge um geplantes Güllelager in Lassan D 2016 2016-10-05 09:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Beratungen - Konstituierende Sitzung des Landtags in Schwerin / Fernsehkoch - Tim Mälzer weiht Schulküche in Crivitz ein / Bürgerinitiative - Sorge um geplantes Güllelager in Lassan In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nordmagazin