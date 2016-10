NDR 20:15 bis 21:15 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Arthroseforschung: Rätsel um den schmerzhaften Gelenkverschleiß / Gesunde Nachtruhe: Jeder Mensch kann schlafen lernen D 2016 2016-10-05 00:40 Stereo Untertitel HDTV Merken Arthroseforschung : Rätsel um den schmerzhaften Gelenkverschleiß Arthrose, der schmerzhafte Knorpelabbau, ist die häufigste Gelenkerkrankung. Doch obwohl so viele Menschen davon betroffen sind, gibt es noch immer keine Medikamente, mit denen sich der Knorpelabbau stoppen ließe. Das Problem: Noch immer gibt die Erkrankung den Medizinern viele Rätsel auf. Das Knie verschleißt bei großen Belastungen, Fingergelenke aber sind häufig betroffen, ohne dass hier besonders große Stoßbelastungen wirken. Sicher scheint, dass die Zusammensetzung von Knorpel je nach Gelenk variiert. Bänder und Sehnen, Vererbung und Veranlagung spielen wichtige Rollen bei einer Arthroseerkrankung. Wer also ist besonders gefährdet? An welchen Gelenken? Und wie kann man die schmerzhaften Prozesse stoppen? Was schadet, was nützt? Um passende Medikamente zu entwickeln, muss geklärt werden, wie und vor allem, warum die Arthrose überhaupt entsteht. Durch neue Erkenntnisse soll eine ursächliche Behandlung möglich werden. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Gesunde Nachtruhe: Jeder Mensch kann schlafen lernen Schlafstörungen werden als extrem belastend empfunden. Wer nicht gut schläft, fühlt sich am nächsten Morgen wie gerädert, ist anfälliger für Krankheiten. Schuld daran können viele Ursachen sein. In Städten beispielsweise wird es nachts gar nicht mehr richtig dunkel. Die sogenannte Lichtverschmutzung kann einen erholsamen Schlaf verhindern. Auch der gestresste Blick auf den Wecker, Sport zu später Stunde oder ein deftiges Abendessen können einem die Nachtruhe rauben. Aber lässt sich guter Schlaf wirklich erlernen? Mit welchen Mitteln sich die Schlafqualität verbessern kann, ist oft einfacher als gedacht. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite