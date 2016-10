ZDF neo 22:25 bis 23:20 Serien Masters of Sex Affenliebe USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Ein neuer Patient wartet auf Masters und Johnson. Die Praxis kann er leider nicht aufsuchen, denn er sitzt hinter Gittern - in einem Zoogehege. Es handelt sich um den Gorilla Gil, der nach zehn Jahren eifriger Begattung vieler Weibchen die Lust am Sex verloren hat. Betty (Annaleigh Ashford) und ihre Lebensgefährtin Helen (Sarah Silverman) wünschen sich ein Kind. Da sie in den sechziger Jahren als lesbische Frauen legal kein Kind adoptieren können, brechen sie nachts in Dr. Masters' (Michael Sheen) Praxis ein. Dort will Betty Helen den Samen eines anonymen Spenders injizieren, doch die Frauen können sich für keinen der Kandidaten entscheiden. Betty hat eine Idee: In einem Nachtclub treffen sie Dr. Austin Langham (Teddy Sears) wieder, einen Orthopäden und ehemaligen Kollegen von Dr. Masters an der Klinik der Washington University. Langham ist Arzt, gut aussehend und charmant. Er hatte an der Versuchsreihe von Dr. Masters teilgenommen und ist bereits Vater von mehreren Kindern. Wird er sich auf Betty und Helen einlassen? Jane (Heléne York) überzeugt ihren Mann Lester (Kevin Christy) ihr zu erlauben, aktiv an der Sexualtherapie ihres impotenten Freundes Keith teilzunehmen. Paul (Ben Koldyke) sucht Libby (Caitlin Fitzgerald) in der Wohnung auf, die seine Frau Joy vor ihrer schweren Erkrankung ohne sein Wissen angemietet hatte. Paul und Libby sprechen sich aus, kommen sich näher. Er schenkt ihr für sechs Monate die Miete. Johnny (Jaeden Lieberher), Masters' Sohn, verbrennt aus Eifersucht auf seinen Schulkameraden Dennis die heiß geliebte Sammlung alter Football-Karten seines Vaters. Denn Dennis scheint einen besseren Draht zu Dr. Masters zu haben als Johnny. Masters und Johnson (Lizzy Caplan) geben dem renommierten Magazin "Newsweek" ein Interview. Masters behauptet, sie könnten jede Form sexueller Störungen heilen - nicht nur beim Menschen. Dan Logan (Josh Charles) beweist Sinn für Humor. In einem Affenkostüm wartet er im Büro auf Virginia. Teddy Sears als Dr. Austin Langham war in der ersten und zweiten Staffel der Serie Teil der Besetzung. Hier kehrt er als Gaststar in der alten Rolle zurück. "Saturday Night Live"-Komikerin Sarah Silverman und Josh Charles standen gemeinsam für den Spielfilm "I smile back" von US-Regisseur Adam Salky vor der Kamera. In dem beim Filmfest Oldenburg 2015 gezeigten, von der Kritik gelobten Drama geht es um eine Ehefrau und Mutter, die sich in Depressionen, Alkohol und Sex zu verlieren scheint. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Josh Charles (Dan Logan) Teddy Sears (Dr. Austin Langham) Isabelle Fuhrman (Tessa Johnson) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Adam Arkin Drehbuch: Michelle Ashford, David Flebotte Kamera: Chris Manley Altersempfehlung: ab 12