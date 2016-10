ZDF neo 13:05 bis 14:40 Krimi Columbo Niemand stirbt zweimal USA 1990 2016-10-04 17:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wayne Jennings hat eine Affäre mit der erfolgreichen Buchautorin Theresa Goren, die er heiraten möchte. Doch als Theresa eines Abends per Anruf mit ihm Schluss macht, erschießt er sie. Theresas Schwester gibt wenig später zu, sie habe sich als ihre Schwester ausgegeben und den Anruf getätigt. Alle Indizien sprechen gegen Jennings, der Fall scheint gelöst. Columbo sucht nach mehr Hinweisen und entdeckt dabei eine ausgeklügelte Strategie des Täters. Der Obduktionsbericht stellt jedoch die Ermittlungsergebnisse erneut in Frage, denn danach wurde auf Theresa mit zwei unterschiedlichen Waffen geschossen. Außerdem soll sie bereits tot gewesen sein, als Jennings die Waffe auf sie richtete. Der Drehbuchautor Jackson Gillis ist ein alter Hase in Sachen "Columbo". Er hat insgesamt acht Folgen der beliebten und mehrfach preisgekrönten Serie geschrieben. Für die Folge "Columbo - Mord in Pastell" wurde Gillis im Jahr 1972 für den Emmy nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Andrew Stevens (Wayne Jennings) Brenda Vaccaro (Jess McCurdy) Janet Margolin (Theresa Goren) Laurie Walters (Helen Ashcroft) Sondra Currie (Mrs. Rocca) Tom Dreesen (TV Host) Originaltitel: Columbo Regie: Walter Graumann Drehbuch: Jackson Gillis, Richard Levinson, William Link Kamera: Jack Priestley Musik: Patrick Williams