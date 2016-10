ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Rechtsextremismus in Deutschland - Talk mit Olaf Sundermeyer / Weichmacher in Plastik - "plastikfrei" mit Anneliese Bunk / Ein Jahr ohne Schuhe - Erfahrungen von Sabrina Fox / Nommsen unterwegs - Ingo trifft Stephanie Stumph / Woher kommt der Ausdruck Trinkgeld? - Besserwisser Florian Weiß verrät es D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Rechtsextremismus in Deutschland Talk mit Olaf Sundermeyer Weichmacher in Plastik Leben ohne Plastik mit Anneliese Bunk Ein Jahr ohne Schuhe Erfahrungen von Sabrina Fox Nommsen unterwegs Ingo trifft Stephanie Stumph Gast: Lisa Tomaschewsky Schauspielerin Bevor Lisa Tomaschewsky ins Schauspielfach wechselte, hatte sie sich einen Namen in der Modelbranche gemacht. Schon während der Schule begann sie - zunächst ohne das Wissen ihrer Eltern - zu modeln. Nach ihrem Schulabschluss erhielt sie einen Model-Vertrag und bekam unter anderem Aufträge für "Mexx" und "Tommy Hilfiger", im Februar 2009 wurde sie "Playmate des Monats". Ihre Ausbildung als Schauspielerin absolvierte sie in Los Angeles und Hamburg. Ihr Kinodebüt gab die Hamburgerin 2013 in dem Drama "Heute bin ich blond" von Marc Rothemund: Für die Verfilmung der autobiografischen Geschichte der krebskranken Sophie van der Stap trennte sich die Schauspielerin von ihren langen Haaren, Wimpern und Augenbrauen. Ihr Mut wurde belohnt: Es folgten verschiedene Rollen in Kino- und Fernsehproduktionen, wie in "Audrey", "Die Summe der einzelnen Teile" und "Polizeiruf 110". 2014 bildete sie mit Anja Kling ein Ermittlergespann in der Krimireihe "Die Wallensteins - Dresdner Dämonen". Zuletzt konnte man die Schauspielerin in der Kinokomödie "Seitenwechsel" sehen. Am 13. Oktober läuft eine weitere Komödie mit Lisa Tomaschewsky in den deutschen Kinos an: In "Verrückt nach Fixi" spielt sie eine lebendig gewordene Gummipuppe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Gäste: Gäste: Lisa Tomaschewsky (Model und Schauspielerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

