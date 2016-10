ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Weltenbrand Völkerschlacht D 2012 2016-10-10 04:45 Stereo 16:9 Merken Eingeleitet durch ein fünfstündiges Trommelfeuer aus 6600 Geschützrohren, traten am 21. März 1918 über eine Million deutsche Soldaten zu einer Offensive in Frankreich an. Der Film erzählt den Verlauf der Völkerschlacht im letzten Kriegsjahr anhand der Erfahrungen zweier Offiziere. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg zu prominenten Widersachern: Hitlers Generalfeldmarschall Walter Model und US-Panzergeneral George S. Patton. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weltenbrand Regie: Peter Hartl