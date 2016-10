ZDFinfo 16:35 bis 17:20 Dokumentation Der Erste Weltkrieg Kaiser Franz Joseph von Österreich D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo unterzeichnet Kaiser Franz Joseph am 28. Juli 1914 die Kriegserklärung an Serbien. Die Dokumentation beleuchtet die ersten Kriegsjahre, von 1914 bis zum November 1916. Sie analysiert die Hintergründe und Motive eines Krieges, bei dem es neben politisch-militärischer Vorherrschaft auch um die "Rettung des Abendlandes" ging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Erste Weltkrieg Regie: Andreas Novak