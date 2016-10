ZDFinfo 10:35 bis 11:20 Dokumentation Die perfekte Diät Traumgewicht oder Niederlage GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Jeden Tag fallen wir auf Diäten herein: von Kohlsuppen bis hin zur Steinzeitdiät. All diese Diäten haben eins gemeinsam: Die meisten scheitern daran und werden nicht dauerhaft abnehmen. Gibt es eine Diät, die uns wirklich schlank hält? Wissenschaftler in Großbritannien glauben ja. Ihr Ansatz: Diäten sollen auf jeden persönlich abgestimmt werden. 75 Übergewichtige erhalten individuelle Diätpläne, abhängig von Konstitution und Psyche. In Folge zwei verlassen die Teilnehmer das Diätlabor. Hier wurden sie bisher von den Experten betreut. Jetzt müssen sie zu Hause ihre individuelle Diät umsetzen. Wird ihnen das gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Perfect Diet For You?