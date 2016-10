Phoenix 02:45 bis 04:45 Sonstiges US Wahl 2016: TV-Debatte der Vize-Präsidentschaftskandidaten Mike Pence vs. Tim Kaine D 2016 Live Live TV Merken Der US-Wahlkampf geht in die heiße Phase. In ihrem einzigen TV-Duell treffen die Vizekandidaten Tim Kaine (Demokraten) und Mike Pence (Republikaner) aufeinander und stellen sich den Fragen von CBS-Moderatorin Elaine Quijano. Der Schlagabtausch vor der Wahl, die in diesem Jahr am 8. November stattfindet, sorgt traditionsgemäß für hohe Einschaltquoten. Alle US-Hauptnachrichtensender senden live, darunter CNN, Fox News und NBC. phoenix zeigt das TV-Duell an der Longwood-Universität in Farmville, Virginia live und im Zweikanalton. Bereits in der Sendung "Der Tag" um 23.00 Uhr stimmt Moderatorin Ines Arland auf das Ereignis in der Nacht ein. Das TV-Duell begleitet Moderator Michael Kolz mit dem Politikwissenschaftler Prof. Christian Lammert und Erik Kirschbaum, Korrespondent von Reuters. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Kolz Originaltitel: US Wahl 2016: TV-Debatte der Vize-Präsidentschaftskandidaten