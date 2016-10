Phoenix 14:45 bis 15:15 Reportage Der große Atom-Deal: Die Lüge vom billigen Strom D 2016 2016-10-06 18:00 Live TV Merken 700 Arbeiter, die seit über 20 Jahren damit beschäftigt sind, atomare Altlasten zu beseitigen, Tag für Tag, Schraube für Schraube: So sieht sie aus, die Realität des deutschen Atomausstiegs. Die Großbaustelle des bereits 1996 stillgelegten Atomkraftwerks Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern zeigt eindrucksvoll die Mammutaufgabe, vor der Deutschland steht. Wer muss am Ende die Kosten tragen für das Jahrhundertprojekt Atomausstieg? Auf insgesamt 170 Milliarden Euro sollen sie sich allein bis zum Ende dieses Jahrhunderts belaufen - nach offizieller Schätzung. Die Recherchen von Jan Schmitt zeigen jedoch: Es wird wohl deutlich teurer werden, zulasten der Steuerzahler. Die Reportage führt an Orte, an dem die Altlasten der Atomenergie besonders gut sichtbar werden. Und sie führt vor Augen, wie eng Politik und Konzerne beim Atomausstieg zusammen gearbeitet haben und wie ihnen von Regierungspolitikern der Boden bereitet wurde für milliardenschwere Schadenersatzklagen. Die exklusiven Recherchen enthüllen eine in der Geschichte der Republik beispiellose Kungelei auf Kosten der Allgemeinheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der große Atom-Deal: Die Lüge vom billigen Strom