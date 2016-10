TNT Comedy 03:15 bis 03:25 Trickserie Robot Chicken Nussknacker-Suite USA 2005 Merken Das geheime Leben der faszinierendsten Wesen der Natur wird in "Geheimnisse des Tierreichs" vorgestellt und Walt Disneys abgetrennter Kopf greift Kuba auf dem Körper einer riesigen Roboter-Spinne an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken Regie: Douglas Goldstein Drehbuch: Jordan Allen-Dutton, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Jordan Allen-Dutton, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Seth Green , Tom Root, Matthew Senreich Kamera: Bryan Garver Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 16