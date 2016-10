Tom ist spielsüchtig und immer pleite. Um an Geld zu kommen, hat er eine Scheinfirma gegründet, über die sein Chef nun alles wissen möchte. In seiner Not zieht er Felix mit in den Betrug hinein. Felix bekommt Julia nicht aus dem Kopf. Er schickt Julia eine Nachricht. Zugleich meldet sich die mysteriöse Lolita Vanessa bei Felix. Sie bittet ihn um Hilfe. In Google-Kalender eintragen