TNT Comedy 17:05 bis 17:30 Comedyserie Keine Gnade für Dad Nur nicht aufregen USA 2004 16:9 Bei Sean wird erhöhter Blutdruck festgestellt, vermutlich ausgelöst durch zu viel Stress. Da die Krankenversicherungsbeiträge durch die schlechten Werte nach oben schnellen werden, will Claudia einen neuen Termin in einer Woche vereinbaren. Bis zu diesem Datum soll Sean sich ausruhen und entspannen. Doch beim Versuch, alle Familienprobleme alleine zu lösen, übernimmt sich Claudia bald. Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Eric Kentoff Kamera: Alan Walker Musik: Ben Vaughn, Ween Altersempfehlung: ab 6